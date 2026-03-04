الإثنين.. فيفا يقيم ملاعب إسبانيا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن زيارة إسبانيا، من أجل تقييم وضع 10 ملاعب مرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وتعد هذه الزيارة الميدانية الأولى على قدر كبير من الأهمية لتقييم البنية التحتية والتخطيط والمتطلبات التنظيمية في المدن المختارة لاستضافة البطولة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الجولة ستبدأ في 9 مارس بمدينة برشلونة إحدى المدن التي تضم ملعبين «سبوتيفاي كامب نو، وآر سي دي إي» في كورنيلا.

وتتواصل الجولة في 10 مارس بمدينة سرقسطة، ثم في 11 مارس بمدريد، وهي زيارة بالغة الأهمية، وتطمح العاصمة لأن تصبح مركزًا حيويًا لكأس العالم، مع إمكانية استضافة المركز الصحافي الدولي «حصل ملعب كاسا دي كامبو على أعلى تقييم» وكذلك المباراة النهائية، على الرغم من أن هدف الاتحاد هو تأكيد تنظيم المباراة النهائية في إسبانيا، دون استبعاد كامب نو، وخلال النهار، من المقرر أن يعقد ممثلو الفيفا اجتماعات مع هيئة المطارات الإسبانية، ومجلس المدينة، ومجتمع مدريد، والحكومة المركزية، إضافة إلى زيارة ملعب متروبوليتانو وملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد هذه المحطات الأولية، سيتوجه وفد الفيفا إلى البرتغال لاستكمال تقييمه في الدولة المجاورة، و في 12 مارس، سيزور لشبونة، وفي 13 مارس، بورتو.