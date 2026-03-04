كاريلي: المرحلة حاسمة.. ونحتاج إلى الثقة والقوة

شدّد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، على أهمية التحلي بالثقة وقوة الشخصية، مساء الخميس أمام الرياض.

ويتواجه الفريقان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن المباراة، صرّح كاريلي: «نمرّ بمرحلة حاسمة من الموسم، ومواجهة غدٍ ضد فريق ينافسنا مباشرةً، وتتطلب تركيزًا عاليًا ورغبةً قويةً في الخروج بالفوز».

وأوضح: «اللعب على أرضنا يفرض علينا مسؤولية أكبر، علينا أن نظهر بثقة وشخصية قوية، وأن نتحكم بمجريات اللقاء منذ البداية».

وأشار إلى إظهار لاعبيه روحًا والتزامًا عاليين، داخل وخارج الملعب، وتقديمهم كل ما لديهم، على الرغم من ازدحام جدول المباريات أخيرًا.

وكشف كاريلي عن عملِه، خلال الأيام القليلة الماضية، على تصحيح أخطاء اللاعبين وتعزيز الجوانب الإيجابية، متطلعًا إلى انعكاس ذلك على الفريق.