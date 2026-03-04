محكمة يونانية تخفض عقوبة ماجواير

خفّضت محكمة في اليونان، الأربعاء، حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ بحق هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، صادر على خلفية شجار وقع عام 2020 في جزيرة ميكونوس السياحية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أثينا مقدونيا الرسمية أن المحكمة في جزيرة سيروس خفّضت عقوبة اللاعب البالغ 32 عامًا إلى 15 شهرًا.

وصدر بحق ماجواير في عام 2020، حكم بالسجن لمدة 21 شهرًا و10 أيام مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاعتداء على شرطي، ومحاولة الرشوة، وتهم أخرى.

وأُلقي القبض على اللاعب إثر حادثة يُزعم أنها وقعت في نادٍ ليلي في ميكونوس، وقضى ليلتين في الحجز قبل أن يعود إلى بلاده.

كما أُدين شقيقه جو وصديقه كريستوفر شارمان بعدد من التهم، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهرًا مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام.

ونفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم.

وتأجّلت محاكمة الاستئناف أربع مرات بين عامي 2023 و2025 بسبب مشكلات إجرائية، من بينها إضرابات المحامين ومشكلات في الجدولة.

ووفق تقارير إعلامية في حينه، بدأ الشجار داخل نادٍ ليلي بعد ادعاءات بأن ديزي، شقيقة ماجواير، تعرّضت لحقن بمادة يُشتبه بأنها مخدّر، بحسب رواية الدفاع.