كونسيساو: درست الأهلي.. وجماهيرنا مؤثرة

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن أنه درس الأهلي قبل مواجهة ديربي جدة، الجمعة في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يعرف نقاط قوته جيدًا.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «درست فريق الأهلي وأعرف نقاط قوتهم، والأهم أن نتمكن من إيقافها».

وأضاف مدرب الاتحاد: «الخصم مميز في الكرات الثابتة، وسنعمل على الحد من هذه الخطورة».

ورفض المدرب البرتغالي الحديث عن الأجانب الثمانية الذين سيعتمد عليهم أمام الأهلي، واكتفى بالقول: «الاختيار سيكون للأفضل».

وأثنى كونسيساو على المالي محمدو دومبيا، مضيفًا أنه لاعب صاعد ومميز يحاول أن يقدم كل ما لديه للفريق.

كما تطرق مدرب الفريق الاتحادي إلى أهمية حضور جماهير الاتحاد، وأوضح في هذا الصدد: «حضورهم مهم ويعطي دافع للاعبين، ولكن سواء حضروا أو تابعوا المباراة من منازلهم نظرا لنسبة الـ10 في المئة، فإننا سنقدم كل ما لدينا، وشاهدنا تأثير الجماهير الاتحادية أمام الهلال في الرياض على الرغم من النسبة القليلة».

وعن تأجيل مواجهة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أجاب سيرجيو كونسيساو: «كنت أتمنى خوض المباراة وحسم التأهل، ونتمنى تجاوز هذه الظروف».