ديلي آلي يعود إلى توتنام

عاد الإنجليزي ديلي آلي 29 عامًا للمشاركة في تدريبات ناديه السابق توتنام هوتسبير، في ظل تكهنات بشأن إمكانية اعتزاله اللعب، فيما يأمل اللاعب في استعادة لياقته.

ويعد ديلي آلي بدون نادٍ منذ الصيف الماضي، بعد رحيله عن نادي كومو الإيطالي والذي شارك معه 9 دقائق فقط، ويتدرب بشكل فردي في ملعب ناديه السابق توتنام.

وأكد نادي توتنام لوسائل الإعلام البريطانية أنه سمح لديلي آلي بالتدرب على ملعب أكاديميته في هوتسبير واي، بهيرتفوردشاير، وسيستمر في التدرب لبضعة أسابيع حتى يجد ناديًا جديدًا لإحياء مسيرته الكروية المتعثرة.

وعرفت مسيرة ديلي آلي تعثرًا بعدما كان من نجوم توتنهام، فبعد رحيله عن لندن انتقل إلى إيفرتون ثم بشكتاش التركي وكومو، والآن دون نادٍ، وفي واقع الأمر فإن موسم 2021-2022 كان الأخير بالنسبة له الذي شارك خلاله في 20 مباراة أو أكثر.

ومنذ أيام تم دعوة ديلي آلي إلى ملعب توتنام، وذلك خلال مباراة أرسنال التي فاز فيها الأخير، وتحدث بين شوطي المباراة إلى الجماهير التي كانت تشجعه منذ أعوام، إذ قال حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لايمكنني الانتظار حتى أعود لللعب من جديد، أتمنى ألا يطول ابتعادي عن

الملاعب كثيرًا».