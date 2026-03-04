النصر يستدعي حارسين.. والعيادة تبعد العقيدي

تدرّب راكان الغامدي وعبد الملك الجابر، لاعبا وسط فريق النصر تحت 21 عامًا لكرة القدم، مع الفريق الأول، عصر الأربعاء، بطلبٍ من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يستعد لمواجهة نيوم، السبت، في الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، استدعى جيسوس من الفريق ذاته الحارسين مبارك البوعينين وعبد الرحمن العتيبي للتدرُّب الخميس مع الفريق الأول، سَدًّا للنقص في مركز حراسة المرمى، الذي خلّفته إصابة راغد نجار بالرباط الصليبي وشعور نواف العقيدي بآلامٍ في الظهر.

وبالتزامن مع تدريب الأربعاء، الذي احتضنه مركز دار النصر التدريبي، ارتاد العقيدي العيادة الطبية للمركز.

وشارك في التدريب من الحراس البرازيلي بينتو ماتيوس وسلطان الماص، المُصعّد من فريق تحت 18 عامًا.

وأشارت المصادر إلى قيادة جيسوس حصة تدريبية لياقية تكتيكية، لم تكشف عن ملامح تشكيل متصدر ترتيب دوري روشن أمام نيوم. وقبل النزول إلى أرضية ملعب دار النصر، تمرّن اللاعبون داخل صالة اللياقة البدنية.