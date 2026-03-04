رايو فايكانو يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق رايو فايكانو الأول لكرة القدم، إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، بفوزه الكبير على ضيفه ريال أوفييدو 3-0، الأربعاء، في مدريد خلال مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل خورخي دي فروتوس «44 و50» من ركلة جزاء وألفارو جارسيا «62» الأهداف.

ورفع دي فروتوس رصيده إلى 10 أهداف في المركز العاشر على لائحة الهدافين التي يتصدرها الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد برصيد 23 هدفًا.

ويعد هذا الانتصار السابع لرايو فايكانو الموسم الجاري مقابل تسعة تعادلات وعشر هزائم، فرفع رصيده إلى 30 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام إشبيلية وجيرونا.

ويحل رايو فايكانو ضيفًا على إشبيلية، الأحد، في الجولة السابعة والعشرين، قبل رحلته إلى تركيا لمواجهة سامسونسبور في ذهاب ثمن نهائية مسابقة كونفرنس ليج في الـ12 الحالي.

في المقابل، مني ريال أوفييدو بالخسارة الخامسة عشرة مقابل ثلاثة انتصارات وثمانية تعادلات، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير.