جوميز: التعاون قوي.. وفارجاس ليس جاهزا

وصف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، التعاون، منافسه الجمعة، بأنه «فريق قوي للغاية».

ويتواجه الفريقان، في بريدة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وعن المباراة، قال البرتغالي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء داخل مقر ناديه: «هم فريق متطور وقوي للغاية، ولابد أن نتحلي بالتركيز أمامهم وإيقافهم من خلال منظومة قوية».

وأشار جوميز إلى نقص جاهزية مهاجمه الأرجنتيني ماتياس فارجاس قبل الجولة المقبلة، قائلًا: «فارجاس يشكو من بعض الآلام بعد ضغط جدول المباريات»، فيما أكد تركيزه فقط على لقاء التعاون وعدم تفكيره من الآن في لقاء الهلال المقرر السبت بعد المقبل في الأحساء ضمن الجولة الـ 26، مشددًا على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ردًا على سؤالٍ عن مدى تأثير نتائج المواجهات السابقة بين فريقين على أحدث لقاءاتهما.