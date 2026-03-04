«أصدقاء» تجمع الرياضيين في إفطار رمضاني

نظمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، الأربعاء ، حفل الإفطار الرمضاني السنوي في قاعة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بحضور ماجد عبد الله، رئيس الجمعية، ونجوم كرة القدم السابقين، يتقدمهم محمد نور وسعيد العويران، وعدد من الشركاء والإعلاميين.

وتخلل الحفل عرضٌ تعريفي استعرض مسيرة الجمعية، وأبرز إنجازاتها وبرامجها ومبادراتها، التي تعكس جهودها في دعم لاعبي كرة القدم السابقين وأسرهم، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات النوعية التي كان لها أثر مباشر في تعزيز الاستدامة واستمرار العطاء.

من جانبه، أوضح فهيد الدوسري، الأمين العام للجمعية، أن حفل الإفطار الرمضاني يمثل محطة سنوية مهمة للالتقاء بشركاء النجاح، واستعراض ما تحقق من أثر، مؤكدًا أن الجمعية تنظر إلى هذه المناسبة كونها مساحة لتعزيز الشفافية وترسيخ روح الشراكة.

وقال الدوسري: «الإفطار الرمضاني السنوي يمثل مناسبة مهمة تجمع الأسرة الرياضية في أجواء أخوية، وتسهم في توطيد العلاقات بين اللاعبين السابقين والإعلاميين، وتجسد قيم التقدير والوفاء لنجوم كرة القدم الذين أسهموا في صناعة تاريخ اللعبة في السعودية.