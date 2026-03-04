قبل لارنكا.. ماتيتا يعود

أعلن النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، عودة الفرنسي جون فيليب ماتيتا، مهاجم الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه منذ فبراير بسبب إصابة في الركبة.

وتعد عودة ماتيتا مهمة للغاية بالنسبة للفريق صاحب المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أقل من مئة يوم على انطلاق كأس العالم، إذ سيعود اللاعب إلى أرض الملعب بعد غيابه عن سبع مباريات مع ناديه.

وأكد النمساوي جلاسنر في مؤتمر صحافي: «نخطط لإعادته تدريجيًا إلى تدريبات الفريق، الإثنين، استعدادًا لمباراة لارنكا القبرصي في دوري المؤتمر الأوروبي، 12 مارس.

وفي فبراير، أشار المدرب النمساوي إلى أن ماتيتا كان يلعب لمدة شهرين ونصف الشهر، وهو يعاني من تورم في الركبة، وأن الجراحة كانت قيد الدراسة.

واستبعد المهاجم الفرنسي هذا الخيار بعد استشارة عدة أطباء، لكنه لم يلعب منذ 25 يناير، وأوضح المدرب، الأربعاء، في تصريحات نقلتها شبكة «آر إم سي» الفرنسية: «لقد غاب لفترة طويلة، لكن يبدو أن ركبته قد تحسنت الآن. لهذا السبب قررنا إعادته إلى الفريق. نحن نتعامل مع الأمر بحذر، لكن هدفنا هو أن يكون جاهزًا لمباراتي لارنكا، وكذلك ليدز في الدوري، 15 مارس.