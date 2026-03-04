بثلاثية.. بشكتاش يصعد إلى ربع نهائي كأس تركيا

حقق فريق بشكتاش التركي الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على ضيفه تشايكور ريزا سبور 4-1، الأربعاء، على ملعب «توبراش»، ضمن منافسات الجولة الرابعة الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس تركيا.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 10 نقاط لينهي مرحلة المجموعات في المركز الأول ويضمن تأهله رسميًا إلى دور الثمانية، بينما ودع تشايكور ريزا سبور المسابقة بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط.

وحسم بشكتاش اللقاء في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، إذ افتتح مايكل موريللو التسجيل في الدقيقة «27»، وأضاف صالح أوتشان الهدف الثاني «38»، وعزز هيون جيو أوه التقدم بالهدف الثالث «42»، كما ألغى الحكم هدفًا آخر لصالح أوتشان بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل كارتال كايرا يلماز الهدف الرابع في الدقيقة 81، بينما أحرز جيانيس بابانيكولاو الهدف الوحيد للضيوف «85».

ويعد هذا الانتصار الساحق دفعة معنوية هائلة لبشكتاش قبل المواجهة المرتقبة في الجولة القادمة بالدوري ضد المتصدر غلطة سراي في ديربي إسطنبول.