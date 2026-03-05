أبو زهرة: تجريبية السعودية ومصر لن تلغى

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي كل الحلول الممكنة بشأن المباراة التجريبية بين المنتخبين المقررة 26 مارس الجاري على ملعب أحمد بن علي في الدوحة العاصمة القطرية، حسبما كشف عنه لـ«الرياضية» مصطفى أبو زهرة عضو الاتحاد المصري، الأربعاء.

وشدد أبو زهرة على رغبة الاتحادين بخوض المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري: «كل الحلول المتعلقة بلعب المواجهة التجريبية مطروحة، والرغبة كبيرة بإذن الله للعبها أيًا كانت الظروف، حتى لو تغير مكانها».

وكان الاتحاد السعودي أعلن 19 يناير الماضي عن مباراتين تجريبيتين للأخضر في الدوحة أمام مصر وصربيا ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، بينما تلعب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.