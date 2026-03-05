دونيس: مواجهة الحزم مصيرية

يُعوِّل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، على روح اللاعبين لقطع سلسلة النتائج السلبية بفوزٍ على الحزم، الجمعة في الدمام، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وعجز الفريق عن الفوز خلال الجولات التسع الماضية، فخسِر ستًا وتعادل في ثلاث.

وخلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن مواجهة الحزم، شدد دونيس على أهميتها، وعدّها مصيرية، نظرًا للتقارب بين طرفيها على لائحة الترتيب.

ويمتلك الحزم 28 نقطة، ويحتل المركز الـ 10، متقدمًا بنقطة وحيدة ومركزٍ على الخليج.

وصرّح اليوناني: «نواجه منافسًا مباشرًا جدًا، الفارق بيننا نقطة، ما يجعل المواجهة حاسمة ويزيد من أهميتها».

وأشار إلى تركيزه على تحسين الأداء الجماعي واستغلال الفرص، مؤكدًا تعويله على روح اللاعبين لإنهاء سلسلة اللا فوز، التي بدأت الشهر قبل الماضي.

وأوضح: «نعمل بجد على تصحيح الأخطاء واستعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، نحتاج إلى نقاط لتحسين مركزنا»، لافتًا إلى ارتفاع معنويات الحزم بعد فوزه على الاتفاق ضمن الجولة الماضية.