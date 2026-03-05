«فجر الأرض».. رحلة تستعرض تاريخ الجزيرة العربية

يواصل البرنامج الوثائقي «فجر الأرض» حضوره خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدم للمشاهدين رحلة معرفية وبصرية تستعرض تاريخ الجزيرة العربية وتحولاتها الطبيعية والإنسانية عبر العصور، في طرح يجمع بين السرد العلمي المبسّط والإنتاج البصري المتطور.

ويتناول البرنامج عبر حلقاته قراءة تاريخية وجيولوجية لبدايات تشكّل اليابسة في شبه الجزيرة العربية، مسلطًا الضوء على دور الدرع العربي في رسم ملامحها الطبيعية الأولى، كما استعرض بدايات الوجود البشري في المنطقة وكيف استطاع الإنسان التكيّف مع البيئات القاسية والظروف الطبيعية المتغيرة التي فرضتها عبر آلاف السنين.

كما توقّف البرنامج عند بعض الحضارات القديمة التي ارتبطت بتاريخ المنطقة، متتبعًا الروايات التاريخية المرتبطة بها وما نُسب إليها من قصص، إلى جانب استعراض التحولات التي شهدتها مجتمعات الجزيرة العربية عبر مراحل مختلفة، بدءًا من تحديات البقاء الأولى وصولًا إلى فترات البناء والاستقرار وما تركته من إرث حضاري وثقافي عبر العصور.

في السياق ذاته، قال سلطان الموسى قال مذيع البرنامج في بيان نشرته الشركة المنتجة :«إننا في فجر الأرض لم نسعَ فقط لتقديم مادة تاريخية جامدة، وإنما أردنا إعادة إحياء الحكاية المخبأة في أعماق جبالنا وأرضنا، وربط الإنسان المعاصر بجذوره الأولى من خلال لغة بصرية تخاطب الخيال وتوثق العظمة الجيولوجية والحضارية لهذه الأرض المباركة، لتكون نافذة يرى من خلالها العالم عمق وتاريخ الجزيرة العربية».

ويتميز «فجر الأرض» الذي يعرض يوميًا خلال رمضان على قناة SBC عند الساعة 5:30 مساءً، بتقديم تجربة بصرية متقدمة اعتمدت على تقنيات تصوير عالية الجودة وبرامج تصميم حديثة مستوحاة من عالم ألعاب الفيديو، ما منح المشاهد تجربة بصرية مختلفة جمعت بين المعرفة العلمية والسرد المشوّق.