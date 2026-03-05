كأس هولندا.. النيران الصديقة تؤهل ألكمار

تأهل فريق ألكمار الهولندي الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس هولندا بالفوز 2-1 على ضيفه تلستار، الأربعاء.

وحسم ألكمار التأهل مستفيدًا من هدفين ذاتيين سجلهما داني بيكر ونيفل نوانكو، ثنائي تلستار، بالخطأ في مرمى فريقيهما في الدقيقتين «47» و«51».

وسجل كاي تيجان الهدف الوحيد للضيوف «74» وتأهل ألكمار، سادس الترتيب في الدوري الهولندي لنهائي الكأس للمرة التاسعة في تاريخه، إذ حقق اللقب 4 مرات في أعوام 1978 و1981 و1982 و2013، وخسره في أربع نهائيات أخرى بأعوام 2007 و2017 و2018 و2025.

وسيواجه ألكمار في المباراة النهائية التي تلعب 19 أبريل نظيره نيميجن الذي فجّر مفاجأة مدوية بالفوز 3ـ2 على العملاق آيندهوفن، الثلاثاء.

ولم يسبق لفريق نيميجن التتويج بكأس هولندا وخسر النهائي في 5 مناسبات سابقة، أعوام 1973 و1983 و1994 و2000 و2024.