ويست هام يكسب فولهام

فاز فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم على مضيفه فولهام 1ـ0، الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهولندي كريسينسيو سامفريل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «65»، ليحقق ويستهام انتصارًا ثمينًا في صراعه نحو البقاء بالدوري.

ورفع هذا الفوز رصيد ويست هام إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السابع عشر.

أما فولهام فقد تجمد رصيده عند 40 نقطة بهذه الهزيمة ويحتل المركز العاشر بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع، وعن سندرلاند الحادي عشر.