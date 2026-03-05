بالتعادل.. نوتنجهام يحبط السيتي

فرط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، في نقطتين ثمينتين وسط مساعيه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 2ـ2 على أرضه ووسط جماهيره أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، الأربعاء.

ولم يحافظ السيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي أنطوان سيمينيو ورودري في الدقيقتين «31 » و«62».

وعاد نوتنجهام بنقطة ثمينة من ملعب «الاتحاد» بهدفي مورجان جيبس وايت وإليوت أندرسون في الدقيقتين «56 » و«76».

بهذا التعادل بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة ليتسع الفارق إلى سبع نقاط مع أرسنال صاحب الصدارة، الذي فاز 1ـ0 على برايتون، في التوقيت نفسه.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة، ستكون مهمة للغاية في تقليص فارق النقاط مجددًا مع النادي اللندني.

أما نوتنجهام انتزع نقطة ثمينة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.