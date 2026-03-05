تشيلسي يضرب أستون فيلا برباعية

قاد البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، فريقه إلى انتصار كاسح بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» على ملعب أستون فيلا، في اللقاء الذي انتهى 4-1 لصالح الضيوف، الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب تشيلسي تأخره بهدف مبكر إلى انتصار عريض بفضل تألق بيدرو الذي سجل هدفين في الشوط الأول وهدفًا في الشوط الثاني، وتقدم دوجلاس لويز بهدف مبكر لأستون فيلا لكن بيدرو رد بهدفين لتشيلسي، الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا.

وفي الشوط الثاني أحرز كول بالمر الهدف الثالث للفريق الضيف قبل أن يكمل بيدرو الثلاثية «هاتريك».

ورفع تشيلسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.