بهدف ساكا.. أرسنال يعزز الصدارة

حقق فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مضيفه برايتون بنتيجة 1ـ0، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، الأربعاء.

وسجل بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليحسم ثلاث نقاط ثمينة في الصراع المحتدم على صدارة الدوري الإنجليزي، مع مانشستر سيتي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، علمًا بأن سيتي لعب 29 مباراة فقط مقابل 30 لأرسنال.

أما برايتون، فبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.