اليوم.. إنزاجي يحدد مشاركة بنزيما

تتحدد اليوم الخميس مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، أساسيًا من عدمها في مواجهة النجمة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ النجم الفرنسي تعافى من إصابته بالعضلة الضامة، وشارك الأربعاء في الحصة التدريبية، لكن ذلك لا يعني خوضه المباراة أساسيًا حتى الآن، وينتظر المدرب الإيطالي للأزرق سيموني إنزاجي التقرير الطبي النهائي للاعب الفرنسي.

وأعلن النادي العاصمي، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، مشاركة اللاعب في الحصة التدريبية.

وغاب المهاجم الفرنسي عن المشاركة مع فريقه أمام التعاون والشباب في الجولتين الماضيتين من الدوري بعد تعرضه للإصابة عقب مباراة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 23 التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ويحتل الهلال المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 58 نقطة من 17 انتصارًا وسبعة تعادلات دون أي خسارة، بفارق نقطة عن الأهلي الثاني، وثلاث نقاط عن النصر المتصدر.