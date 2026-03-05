رودجرز يبعد أوتافيو

قرر الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، رحيل البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الفريق، بعد نهاية الموسم الجاري على الرغم من تبقي عامين في عقده، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأضاف المصدر نفسه أن رودجرز لم يقتنع بخدمات لاعب الوسط البرتغالي، ويفضل إبعاده بعد نهاية الموسم الجاري، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وأعلنت إدارة نادي القادسية تعاقدها مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، لمدة عامين، بعد مفاوضات طويلة.

ولعب أوتافيو مع القادسية في الموسم الجاري 11 مباراة، صنع فيها هدفين، ولم يسجل، وغاب نحو شهر ونصف الشهر بسبب إصابة عضلية.

ومثّل أوتافيو النصر في أولى محطاته السعودية، قادمًا من بورتو البرتغالي، صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سدَّدها النادي على ثلاث دفعات، وتسلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها، ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب 42 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم، بواقع 13 مليونًا في الموسم الأول، و14 مليونًا في الثاني، و15 مليونًا في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة، سجَّل خلالها 12 هدفًا، وقدَّم 16 تمريرة حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.