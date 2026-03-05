آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
تحضيرات الديربي
2026.03.05 | 01:38 am
رفع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم درجة تحضيراته، الأربعاء استعدادا لمواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، الجمعة على ملعب الإنماء ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الاتحاد)
الأكثر قراءة
1
جيسوس لـ«ريكورد»: أنا بخير وأعمل يوميا بلا أي تغيير
2
النصر يستدعي حارسين.. والعيادة تبعد العقيدي
3
حقيبة الماء تحسن توازن النصراويين
4
«الكورفا جولد» ترتب «تيفو» الاتحاد.. وتحذر الجماهير
5
الليلة.. رابطة الأهلي ترسم «التيفو» في الإنماء
6
رودجرز يبعد أوتافيو
7
يايسله: نعرف كيف نوقف الاتحاديين
8
أرينا ترتبط برجل أعمال برازيلي
Previous
Next
اخترنا لكم
ليمباينن.. مهندس الأوتار.. وخبير الإصابات الرياضية
«ثمانية» تضع بصمة جديدة في تاريخ حقوق النقل التلفزيوني
قرعة أبطال أوروبا.. السيتي يصطدم بالريال وباريس أمام تشيلسي
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد
هاوجي.. معجزة «بودو».. وكابوس كبار أوروبا
×
الكرة السعودية
2026-03-05 01:36:16
اليوم.. إنزاجي يحدد مشاركة بنزيما
الكرة السعودية
2026-03-04 01:28:02
الهلال يسترد الربيعي وبوابري وأكتشيشيك
الصورة .. قصة
2026-03-03 00:57:22
الهلال يعود
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-03 00:09:34
اتحاد القدم لـ «الرياضية»: بدائل معسكر الدوحة جاهزة
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-05 01:37:56
رودجرز يبعد أوتافيو
الكرة السعودية
2026-03-05 01:36:16
اليوم.. إنزاجي يحدد مشاركة بنزيما
الصورة .. قصة
2026-03-05 01:06:28
النصر يتجهز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-04 22:36:48
كونسيساو: درست الأهلي.. وجماهيرنا مؤثرة
الكرة السعودية
2026-03-04 02:18:45
ديميرال يغيب عن «الديربي»
الكرة السعودية
2026-03-04 00:28:00
قبل الاتحاد.. مناورة أهلاوية تختبر أسلوب يايسله
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-05 01:45:10
حقيبة الماء تحسن توازن النصراويين
الصورة .. قصة
2026-03-05 01:06:28
النصر يتجهز
الكرة السعودية
2026-03-03 23:15:00
رونالدو يغيب عن نيوم.. ومدريد خيار مطروح
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-04 22:36:48
كونسيساو: درست الأهلي.. وجماهيرنا مؤثرة
الكرة السعودية
2026-03-04 02:18:45
ديميرال يغيب عن «الديربي»
الكرة السعودية
2026-03-04 00:28:00
قبل الاتحاد.. مناورة أهلاوية تختبر أسلوب يايسله
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-27 01:34:40
برعاية آل الشيخ.. "الترفيه" و"MBC مصر" توقعان عقد إنتاج مشترك
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
Previous
Next
×
ESports
2026-02-27 18:34:30
إطلاق «ريزيدنت إيفل 9»
ESports
2026-02-25 19:56:26
بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»
ESports
2026-02-24 19:40:39
الألعاب الإلكترونية تحضر في ليالي رمضان
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث