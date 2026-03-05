تحضيرات الديربي

رفع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم درجة تحضيراته، الأربعاء استعدادا لمواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، الجمعة على ملعب الإنماء ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الاتحاد)