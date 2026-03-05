أتالانتا يفرض التعادل على لاتسيو

عاد فريق أتالانتا الأول لكرة القدم بتعادل ثمين من معقل مضيفه لاتسيو بنتيجة 2ـ2 في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، قبل أن يفتتح لاتسيو النتيجة بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني بهدف سجله فيسايو باشيرو، لكن أتالانتا أدرك التعادل سريعًا بهدف ماريو باشاليتش في الدقيقة «51» وعاد لاتسيو للتقدم مجددًا بهدف ثانٍ سجله السنغالي بولاي ديا «87»، لكن الضيوف ردوا سريعًا بهدف ثانٍ سجله يونس موسى «89» ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في لقاء الإياب بمعقل أتالانتا في بيرجامو 22 أبريل.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة إنتر ميلان ضد كومو، اللذين تعادلا بدون أهداف، الثلاثاء، في مباراة الذهاب على ملعب كومو.

ويرفع هذا التعادل من معنويات أتالانتا قبل خوض مباراتين حاسمتين على أرضه الأسبوع المقبل أمام أودينيزي في الدوري، وبايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يومي 7 و10 مارس الجاري.

أما لاتسيو، فيسعى لمصالحة جماهيره عندما يخوض مباراتين متتاليتين على ملعبه أمام ساسولو وميلان يومي 9 و15 مارس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.