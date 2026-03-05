حقيبة الماء تحسن توازن النصراويين

يستخدم لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم حقيبة الماء في تحضيراتهم اللياقية قبل المباريات، ومنها المواجهة مع نيوم، السبت في الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وحمل اللاعبون هذه الأكياس، التي باتت إحدى أدوات تمارين فرق اللعبة على مستوى العالم، داخل صالة اللياقة البدنية في مركز «دار النصر» التدريبي عصر الأربعاء، في سياق استعدادهم للمباراة المقبلة، المقررة على ملعب «الأول بارك».

وتستخدم الفرق الحقيبة، التي تخلو أحيانًا من الماء ويُستبدَل بمواد أخرى، في تمارين التوازن، التي تستهدف تقوية العضلات وتحسين التنسيق الحركي وتُعدُّ عنصرًا رئيسًا في برنامج المدربين قبل المباريات.

ويتصدّر النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، جدول ترتيب الدوري، برصيد 61 نقطة من 24 جولة.

ومع جيسوس، يفتتح الفريق الأصفر أي حصة تدريبية بفترة تمارين داخل صالة اللياقة البدنية، يخرج بعدها اللاعبون إلى المستطيل الأخضر لاستكمال حصتهم.