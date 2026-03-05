ريال سوسييداد يلحق بأتلتيكو مدريد إلى النهائي

لحق فريق ريال سوسييداد الإسباني الأول لكرة القدم بأتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا، بتجديد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 1ـ0، الأربعاء، في سان سيباستيان بإياب نصف النهائي.

وسجل القائد ميكل أويارسابال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «87» من ركلة جزاء.

وكان ريال سوسييداد حسم مباراة الذهاب بالنتيجة ذاتها في 11 فبراير الماضي.

وضرب ريال سوسييداد موعدًا في المباراة النهائية، المقررة في 18 أبريل المقبل في إشبيلية، مع أتلتيكو مدريد الذي جرد برشلونة من اللقب بفوزه عليه 4ـ3 «4ـ0 ذهابًا في مدريد، و0ـ3 إيابًا في برشلونة».

وهي المرة التاسعة التي يبلغ فيها ريال سوسييداد المباراة النهائية لمسابقة الكأس المتوج بلقبها ثلاث مرات، آخرها عام 2020 عندما تغلب على أتلتيك بلباو بالذات 1ـ0.

في المقابل، فشل الفريق الباسيكي، صاحب ثاني أفضل سجل ألقاب في المسابقة برصيد 24 لقبًا بفارق ثمانية ألقاب خلف برشلون، صاحب الرقم القياسي، في بلوغ النهائي الـ31 في تاريخه، علمًا أنه توج بلقب النسخة قبل الأخيرة عندما تغلب على ريال مايوركا 4ـ2 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 1ـ1».

من جهته، يسعى أتلتيكو مدريد إلى التتويج باللقب الـ 11 في تاريخه والأول منذ عام 2013 عندما تغلب على جاره ريال مدريد 2ـ1 بعد التمديد، علمًا أنه سيخوض النهائي الـ20 في المسابقة والأول منذ 2013 أيضًا.