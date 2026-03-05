الترجيحية تعبر بنيس إلى نصف النهائي

حجز فريق نيس الفرنسي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا بعد سيناريو درامي أمام مضيفه لوريان، انتهى بفوز نيس بركلات الترجيح بنتيجة 6ـ5، إثر تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، في دور الثمانية.

بدأت المباراة بضغط من جانب نيس الذي حاول استغلال تراجع لوريان، وشهدت الدقيقة العاشرة أولى شرارات الخطورة عن طريق صانع ألعاب لوريان بابلو باجيس الذي سدد كرة اعتلت العارضة.

وبمرور الوقت، اشتد الصراع البدني في وسط الملعب، وفي الدقيقة 44، تلقى لوريان ضربة موجعة بعدما أشهر الحكم باستيان ديشبي البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بابلو باجيس عقب العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» بسبب تدخل عنيف ضد أحد لاعبي الفريق المنافس.

رغم النقص العددي، قدم لوريان أداء بطوليًا في الشوط الثاني، حيث اعتمد على الهجمات المرتدة وتألق الحارس بنجامين كامارا في التصدي لعدة كرات.

وأضاع مورجان سانسون فرصة محققة في الدقيقة 75 برأسية مرت بجانب القائم، وكاد لوريان أن يخطف اللقاء عبر تحركات البديل صامويل سومانو، إلا أن تألق إيفان ديف في حراسة مرمى نيس حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي صبت في صالح نيس.