بـ 10 لاعبين وهدف قاتل.. نيوكاسل يصعق مانشستر يونايتد

ألحق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخسارة الأولى بمايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتولى كاريك المهمة في أوائل العام الجاري بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم، وقاد الفريق لتحقيق ستة انتصارات وتعادل وحيد في الجولات السبع الماضية.

وجمدت هذه الخسارة رصيد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة في المركز الثالث متفوقًا بفارق الأهداف عن أستون فيلا، رابع الترتيب.

أما نيوكاسل فرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر، ليتجاوز كبوة خسارتين متتاليتين، وحقق فوزًا ثمينًا بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه جاكوب رامزي في الدقيقة «1+45».

وسجل أنتوني جوردون وويليام أوسولا هدفي نيوكاسل في الدقيقتين «6+45 و90».

بينما أحرز كاسميرو هدف مانشستر الوحيد في الدقيقة 9+45.

ويرفع هذا الفوز من معنويات فريق نيوكاسل ومدربه إيدي هاو، قبل اختبارين من العيار الثقيل على ملعبه الأسبوع المقبل، عندما يستضيف مانشستر سيتي في الدوري، السبت، وبعدها بثلاثة أيام برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون مانشستر يونايتد على موعد مع مواجهات صعبة أيضًا عندما يستقبل أستون فيلا، ثم يخرج لمواجهة بورنموث يومي 15 و20 مارس، ضمن منافسات بطولة الدوري.