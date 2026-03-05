اتحادية رغم أنف المنجمين

كذب المنجمون ولو صدقوا، يحتضن ملعب الإنماء يوم غد الجمعة لقاء الديربي الكبير بين الاتحاد والأهلي وسط تطلعات متفاوتة، حيث يطمع الأهلي في اعتلاء سلم الترتيب وهو على بعد نقطتين فقط من المتصدر، بينما يأمل الاتحاد في تحسين مركزه بعدما فاته قطار الدوري. وبين تطلعات هذا وطموحات ذاك، يبقى لقاء ديربي لا يخضع للمعطيات المسبقة.

اليوم آثرت أن أستأنس برأي التقنية في توقعاتها لنتيجة لقاء الاتحاد والأهلي فخرجت بالحصيلة التالية:

· يقول CHATGPT بواقعية أغلب التوقعات تميل لمصلحة الأهلي مع احتمالية التعادل، ولكنه أستدرك وقال إن المباريات بين الاتحاد والأهلي كثيرًا ما تخرج عن التوقعات المسبقة في ظل الأجواء الجماهيرية والحماس والضغوط التي تصاحب المباراة.

· ويرى موقع FOREBET أن التعادل سيكون حاضرًا بنسبة 40 في المئة، وفوز الأهلي وارد بنسبة 34 في المئة، وفوز الاتحاد ممكن بنسبة 26 في المئة.

· أما موقع bet365 فيرى أن نسبة فوز الأهلي تصل إلى 57 في المئة، وفوز الاتحاد وارد بنسبة 21 في المئة، والتعادل ممكن بنسبة 22 في المئة.

· في حين أن موقع Sporty Trader يذهب مباشرة إلى توقعه بفوز الأهلي محددًا النتيجة بـ 2ـ1.

· وأخيرًا، موقع NOSTRABET يعطي الأهلي نسبة 60 في المئة للفوز بالمباراة، وفوز الاتحاد بنسبة 20 في المئة، والتعادل بالنسبة نفسها.

والحقيقة أن التوقعات مبنية على معطيات مسبقة، مثل سلم الترتيب، وعدد مرات الفوز والتعادلات والخسائر والأهداف المسجلة والأهداف المستقبلة، وكلها بواقعية حتى الآن تميل لمصلحة الأهلي، لذلك لا غرابة أن تأتي كل الترشيحات لمصلحة الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بـ 59 نقطة، بينما يقبع الاتحاد في المركز الخامس بـ 42 نقطة، وحقق الأهلي حتى الآن 18 فوزًا في حين أن الاتحاد فاز في 12 مباراة فقط، وتعادل الأهلي في 5 مباريات والاتحاد في 6، كما خسر الأهلي في مباراة واحدة فقط أما الاتحاد فخسر في 6، وسجل الأهلي 46 هدفًا، بينما سجل الاتحاد 39، وأخيرًا استقبل الأهلي 15 هدفًا، واستقبل الاتحاد 28.

إذا كل الأرقام تميل لمصلحة الأهلي، فهو الأكثر نقاطًا والأكثر انتصارًا والأكثر تسجيلًا للأهداف والأقل استقبالًا لها، ولكن كل هذه المعطيات المسبقة تُلغى عندما يكون الاتحاد طرفًا في اللقاء، فهو كيان تمرس على قهر الظروف وتجاوز الصعاب وتخطي العقبات.