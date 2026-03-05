الدوري والديربي

الكل ينظر لمباراة الأهلي والاتحاد، يوم غد الجمعة، بملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الـ 24 من عمر الدوري، نظرة تخصه وتعنيه محبًا لأي من الناديين، وبعيدًا عن أعين بني هلال ونصر، التي تتمنى وتترقب.

ناهيك عن محبي الأهلي وإدارتهم، التي تبحث عن الثلاث نقاط، لا أقل ولا أكثر، لتكمل مسيرة الدوري.

على عكس محبي الاتحاد، الذين يطمحون للفوز من أجل تعطيل الأهلي، وتقريب عدد مرات الفوز على ملعب الجوهرة، التي يملكها النادي الأهلي بعدد 11 مرة مقابل 3 مرات، ومن الممكن أن يذهب الإتي إلى زيادة رصيده من النقاط، عله يشارك في دوري النخبة الآسيوي، العام المقبل، ويتحسن مركزه في سلم الدوري.

عمومًا المباراة تمتلك نجومًا عدة من كوكب الأرض، ويحكمها حكم من الجبل الأسود، وفي غرفة VAR ثمة حكم برتغالي. وأتمنى أن نشاهد تحكيمًا يليق بهذا اللقاء في الملعب، وفي غرفة التحكم، في هذا الشهر الكريم.