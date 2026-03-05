الخلود يبحث عن الفرحة الأولى أمام القادسية

يحل فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره الخلود عند الـ 10:00 مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم بالرس، في افتتاح منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في ثلاث مواجهات، واستطاع القادسية تحقيق الفوز فيها جميعًا، وسجل مهاجموه 11 هدفًا، مقابل هدف وحيد للمستضيف.

وأنهى «بنو قادس» مواجهة الدور الأول بالفوز برباعية دون مقابل، سجلت عن طريق الإيطالي ريتيجي «هدفين»، ومصعب الجوير، والأوروجوياني نوثان هيرنانديز.

ويهدف الإنجليزي ديس باكنجهام مدرب الخلود، إلى تحقيق أول انتصار تاريخي لفريقه أمام القادسية، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وخطف النقاط الثلاث مستفيدًا من انتصاره في الجولة الماضية على نيوم.

وفي الطرف الآخر، يدرك الإيرلندي بريندان رودجرز أهمية النقاط الثلاث من أجل المواصلة والمنافسة على المراكز المتقدمة، خاصة بعد أن التعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام التعاون.

ويحتل الخلود، المرتبة الرابعة عشرة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة، فيما يملك القادسية 54 نقطة في المركز الرابع.