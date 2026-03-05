ضمك والرياض .. مواجهة الهروب من الخطر

يبحث فريق ضمك الأول لكرة القدم عن انتصاره الأول أمام ضيفه الرياض الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وخلال خمس مواجهات سابقة دوريًا بين ضمك والرياض، تلقى الفريق الجنوبي خسارة وحيدة مقابل التعادل في أربع مواجهات، آخره بنتيجة 1ـ1، نوفمبر الماضي.

وتختلف المواجهة المقبلة عن اللقاءات السابقة، إذ يستهدف كل فريق النفاط الثلاث من أجل التقدم خطوة مهمة نحو المناطق الدافئة.

ويتساوى الفريقان المهددان بالهبوط في عدد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 16 نقطة، لكن الرياض يحتل المركز الـ15 بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الـ16.

وكان ضمك فرض التعادل 1ـ1 على مضيفه الفتح في الجولة الماضية، في حين خسر الرياض أمام الأهلي 0ـ1 ضمن الجولة ذاتها.