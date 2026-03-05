كين خارج حسابات مونشنجلادباخ

يغيب الإنجليزي الدولي هاري كين عن مواجهة فريقه بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، الجمعة، في الدوري الألماني، بسبب إصابة في ربلة الساق، وفقًا لما أعلنه مدربه البلجيكي فنسان كومباني، الخميس.

لكن كين الذي يقدم أفضل عروضه في الموسم الجاري مع البايرن، سيكون جاهزًا لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحافي المخصص لمباراة الجمعة «هاري كين لن يشارك. لقد تعرض لكدمة على ربلة ساقه ولم يتعاف بعد منها».

وأوضح «إنها مجرد كدمة، وليست إصابة خطيرة على المدى الطويل، لكن ربما نحتاج إلى يوم إضافي ليكون جاهزًا للمشاركة».

وأردف «نحن هادئون إلى حد كبير. بالطبع كنا نود أن يكون هاري حاضرًا، لكن هذه الأمور تحدث. في كل مرة لا يكون فيها هاري موجودًا، يأمل بعض اللاعبين الآخرين أن تأتي لحظتهم».

وخطا البايرن خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري عقب فوزه المتأخر على مطارده بوروسيا دورتموند 3ـ2، موسعًا الفارق معه إلى 11 نقطة.

وسجّل مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة» هدفين في تلك المباراة، رافعًا رصيده إلى 45 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الجاري.