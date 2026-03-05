منع حكام المونديال من إدارة التجريبيات

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، خطابًا من الاتحاد الدولي «فيفا» يفيد بقرار لجنة الحكام الرئيسية، بمنع جميع الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 من إدارة أي مباريات تجريبية لمنتخبات كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر مركزه الإعلامي، الخميس، أن هذا القرار يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة المقررة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في كل من كندا والمكسيك وأمريكا، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، قبل الإعلان النهائي عن حكام البطولة.

وقال :«أبلغت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الحكمين المصريين أمين عمر، حكم الساحة، ومحمود عاشور، حكم تقنية الفيديو بالقرار الذى بدأ تنفيذه بالفعل».

وأضاف :«يعد أمين عمر ومحمود عاشور، ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، في تأكيد جديد على حضور التحكيم المصري على الساحة الدولية، ويحظى الثنائي بدعم كامل من الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، ولجنة الحكام الرئيسية، برئاسة أوسكار رويز، في إطار مساندة الحكام المصريين المرشحين لتمثيل التحكيم المصري في الحدث الكروي الأكبر عالميًا».