آل حمسل يغيب عن نيوم والنصر

يغيب سعيد آل حمسل، ظهير فريق الخليج الأول لكرة القدم، عن مواجهة الحزم، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن آل حمسل لا يزال يعاني من إصابه في العضلة الضامة تعرض لها في لقاء نيوم الذي خسره فريقه بهدف دون رد في 21 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ 23.

ويرجح أن يغيب آل حمسل أيضًا عن لقاء النصر في الجولة الـ26، 14 مارس الجاري في الدمام.

يذكر أن آل حمسل «29 عامًا» لعب مع الخليج الموسم الجاري 24 مواجهة في جميع المسابقات وأسهم خلالها بهدف وحيد.

يذكر أن الخليج يحتل المرتبة 11 في الدوري برصيد 27 نقطة.