قرار يحرم الأهلي من جماهيره مباراتين

أعلن النادي الأهلي، الخميس، أن الاتحاد الإفريقي للعبة «الكاف» قرر منع جماهيره من حضور مباراتين لفريقه الأول لكرة القدم مع تغريمه 60 ألف دولار بسبب ما بدر منها أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي في ختام مباريات دور ‌المجموعات بالبطولة.

وأحال ‌«الكاف» الأحداث التي ​وصفها ‌بأنها «غير ⁠مقبولة» ​في مباراة الفريقين ⁠في القاهرة الشهر الماضي إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعادل الفريقان سلبًا في القاهرة ليتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد عشر نقاط متفوقًا بفارق نقطة ⁠واحدة على الجيش الملكي الذي ‌احتل المركز الثاني ‌ليصعدا معًا إلى دور الثمانية.

وقال الأهلي ​في موقعه ‌على الإنترنت «تلقى النادي خطابًا من الاتحاد الإفريقي ‌لكرة القدم تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي مباراتين مقبلتين، على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ..كما جاء ‌في القرار، وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار ⁠إضافة ⁠إلى عشرة آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر».

وأوضح الأهلي أن هذه القرارات جاءت لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

وأشار الأهلي إلى أن الشؤون القانونية بالنادي ستقوم باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات الانضباطية.

ويلتقي الأهلي الترجي التونسي في مواجهة دور ​الثمانية، بينما يلعب الجيش ​الملكي مع بيراميدز منافس الأهلي المحلي.