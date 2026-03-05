القادسية والثقبة إلى نصف النهائي

تأهل فريق القادسية لكرة قدم الصالات إلى نصف نهائي بطولة زوهو ضمن موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة، بعدما حقق فوزًا على القريان بنتيجة 5-4 صباح الخميس.

وفي المباراة الثانية للدور ذاته، تأهل فريق الثقبة إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره صقر أكادير المغربي بهدفين نظيفين.

تتواصل منافسات بطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، بإقامة مواجهات الدور ربع النهائي الخميس.

ويشهد اللقاء الأول مواجهة تجمع السويحلي الليبي مع فريق الإعلاميين،وفي اللقاء الثاني، يلتقي فريق غدران مع نفط الكويت.