الرابطة تعيد جدولة الخلود والقادسية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إعادة جدولة مواجهة مباراة فريق الخلود الأول لكرة القدم والقادسية المقرر أن تلعب عند الـ 10:00 مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 25، إلى الـ 10:00 مساء السبت 7 مارس الجاري.

وأشارت الرابطة في بيان عبر الحساب الرسمي، الخميس، إلى أن سبب إعادة جدولة المباراة، يعود إلى إلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى القصيم.

واختتمت البيان بأنها تحرص وتؤكد على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، واتخاذ ما يلزم لضمان سير المسابقة بما يحقق العدالة والتنظيم الأمثل.

ويحتل القادسية المركز الرابع في قائمة الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يأتي الخلود في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.