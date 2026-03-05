الناشري خارج حسابات الديربي

استبعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عوض الناشري، لاعب الوسط، من حساباته أمام الأهلي في الديربي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الناشري يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعرضه إلى إصابة خلال مواجهة الحزم 24 فبراير وغاب على إثرها عن مباراة الخليج بعدها بثلاثة أيام.

ويجري الاتحاد، مساء الخميس، على ملعبه تدريبه الأخير الذي يحدد من خلاله كونسيساو قائمته في الديربي وسط جاهزية جميع لاعبيه الأجانب المتاحين محليًا.

ويمتلك الاتحاد 12 لاعبًا أجنبيًا بإمكانهم المشاركة محليًا، ويقتصر دور المدافع الكاميروني ستيفان كيلر على المسابقات الآسيوية.