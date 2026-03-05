الأهلي يجتمع في منتجع قبل الاتحاد

يُجري فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، آخر تدريباته في مقر النادي استعدادًا لديربي جدة أمام الاتحاد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وبيّن مصدر خاص بـ«الرياضية»، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، طلب من لاعبيه العودة إلى منازلهم بعد التدريب على أن يجتمعوا ظهر يوم المباراة في أحد المنتجعات بمدينة جدة، ثم يتوجهون عبر حافلة النادي إلى ملعب «الإنماء» الذي سيستضيف اللقاء.

ويعتمد يايسله منذ الموسم الماضي ـ وبناءً على طلب اللاعبين ـ عدم تنظيم معسكر مغلق كامل قبل المباراة بيوم واحد.

وقد طبق يايسله هذا الأسلوب أيضًا خلال الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة وحقق فيها الأهلي اللقب.

ويُفضّل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أكبر ووقتًا إضافيًا لقضائه مع عائلاتهم، على أن يتم التجمع صباح أو ظهر يوم المباراة مباشرة قبل التوجه إلى الملعب.

يذكر أن الأهلي يحتل المرتبة الثانية في سلم الدوري برصيد 59 نقطة خلف النصر المتصدر صاحب الـ61 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ42 نقطة.