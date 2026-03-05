سلوت: الإصابات عرقلت ليفربول

أكد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أن الإصابات أعاقت تطورهم ولكنه مازال يعتقد أن هناك تحسنًا حدث خلال الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن من الصعب الجدال في هذا الرأي بعد الخسارة 1ـ2 أمام فريق وولفرهامبتون صاحب المركز الأخير، وهي الهزيمة التاسعة لليفربول في الدوري الممتاز الموسم الجاري، عقب أداء آخر ضعيف للفريق.

وقدم سلوت مثالًا واضحًا على ذلك، بغياب صانع الألعاب فلوريان فيرتز، الذي يمكن أن يوجد على مقاعد البدلاء عندما يواجه وولفرهامبتون، الجمعة، في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما غاب عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في الظهر.

وافتقد ليفربول أيضًا جهود ألكسندر إيزاك، الذي انضم مقابل مبلغ قياسي بريطاني، منذ منتصف ديسمبر بسبب كسر في الساق ومشكلة في الكاحل.

وقال سلوت: «أعتقد أنك ترى بعض اللاعبين يتحسنون تدريجيًا، لكن التقدم شهد بعض الانتكاسات بسبب الإصابات أيضًا».