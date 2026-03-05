اليامي يبدأ المرحلة الأولى في فنلندا

يقضي حمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، فترة علاج تأهيلي في فنلندا تمثل المرحلة الأولى من برنامج عودته عقب إجرائه عملية هناك، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الإسباني خوان خيمينيز طبيب النادي، سيتسلم التقرير الخاص باليامي، والبرنامج التأهيلي المعد له بعد العملية الجراحية، وفترة الغياب المتوقعة.

وأجرى اليامي، الأربعاء، عملية «الرضفة» في الركبة على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن اختصاصي الإصابات الرياضية، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي.

وأصيب اليامي خلال مجريات مواجهة فريقه أمام التعاون في الجولة الـ 10 «المؤجلة» من دوري «روشن» 24 فبراير في «الرضفة» بالركبة ولم يكمل على إثرها المباراة.