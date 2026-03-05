جزء ثان من فيلم «أف 1: ذي موفي»

كشف البريطاني لويس هامليتون، سائق فيراري، الخميس، عن أنه يعمل على جزء ثان من الفيلم الهوليوودي «أف 1: ذي موفي» الذي يتصدر نجوميته الممثل الأمريكي براد بيت.

وعرض الجزء الأول العام الماضي وشارك في بطولته بيت ودايمسون إدريس، وأخرجه جوزيف كوزينسكي، مخرج فيلم «توب جان: مافريك».

وكان جيري بروكهايمر وبطل العالم سبع مرات هاميلتون من بين منتجيه.

وقال سائق فيراري من ملبورن على هامش الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لبطولة العالم للفورمولا 1 «نعمل بالفعل على المسودة الأولى من النص».

وأضاف «عقدنا اجتماعنا الأول في النصف الثاني من نهاية العام الماضي، أنا وجيري «بروكهايمر» وجو «كوزينسكي»، وناقشنا أفكارًا واتجاهات مختلفة يمكن أن يأخذها السيناريو».

وتابع «الأمر مشوق جدًا. أنا متحمس جدًا. بعدما اختبرت هذه التجربة «الإنتاج»... أصبحت أعرف ما أتوقعه».

وفي الفيلم الأول، جسّد براد بيت شخصية سائق مخضرم يُستدعى لإنقاذ فريق متعثر في الفورمولا 1 يديره زميله السابق الذي لعب دوره خافيير بارديم.

وكان التوتر بينه وبين السائق الشاب الموهوب «إدريس» محور الحبكة الدرامية.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بإيرادات تجاوزت 630 مليون دولار أمريكي حول العالم.

وقال هاميلتون «كان من المذهل رؤية حجم التأثير الذي تركه الفيلم، وعدد الأشخاص الذين أحبوه. ما زلت أتلقى رسائل من أشخاص يشاهدونه للمرة الأولى، وكيف فتح أعينهم على ما تدور حوله هذه الرياضة».

وتابع «غالبًا ما تكون الأجزاء الثانية غير جيدة، لكننا نملك فريقًا رائعًا، ممثلين رائعين، وكاتبًا رائعًا. بالتالي، لست قلقًا على الإطلاق. لكن سنأخذ وقتنا لضمان أن يأتي بالشكل الذي يجب أن يكون عليه».

وعمّا إذا كان قد يشارك في التمثيل هذه المرة، أجاب هاميلتون «لا رغبة كبيرة لديّ في الظهور على الشاشة، على الرغم من تلقي الكثير من العروض للتمثيل. أحببت فكرة العمل في الخلفية. كانت تجربة مذهلة، وأعتقد أنها أكثر متعة بكثير من الوقوف أمام الكاميرا».