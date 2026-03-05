الجمعة.. انطلاق الألعاب الشتوية البارالمبية

تنطلق الألعاب البارالمبية الشتوية ميلانو-كورتينا، الجمعة، وسط مشاركة أكثر من 600 رياضي في الذكرى الخمسين لها.

وسيتنافس الرياضيون في ست رياضات مختلفة موزعة على ثلاثة مواقع في شمال إيطاليا، من 6 إلى 15 مارس، في حدث يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من ختام ألعاب ميلانو-كورتينا الأولمبية الشتوية.

وسيستضيف منتجع كورتيـنا دامبيتسو للتزلج في دولوميت معظم المنافسات، بما يشمل الكيرلينج على الكراسي المتحركة والتزلج الألبي البارالمبي ورياضة السنوبورد البارالمبية.

أما ملعب سانتاجوليا في ميلانو فسيكون مسرحًا لمنافسات هوكي الجليد، فيما تُقام مسابقات البياثلون والتزلج الريفي في فال دي فييمّي.

وبمجرد انطلاق المنافسات، سيكون من بين أبرز الأسماء الواجب مراقبتها متزلّج السنوبورد البريطاني دايفي زوي الذي سيصبح أول رجل مصاب بمرض العصبون الحركي يشارك في ألعاب بارالمبية شتوية.

وستظهر البطلة البارالمبية الأسترالية لورين باركر المتوجة بذهبيتين في الألعاب البارالمبية الصيفية، للمرة الأولى في الألعاب الشتوية حين تمثل بلادها في منافسات البياثلون والتزلج الريفي.

وسيسجّل المتزلّج الريفي السلفادوري دافيد تشافيس اسمه في التاريخ في فال دي فييمّي، بوصفه أول رياضي من دولة في أمريكا الوسطى يشارك في ألعاب شتوية، سواء أولمبية أو بارالمبية.