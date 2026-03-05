كوفاتش يدعو إلى حسم مستقبل شلوتربيك

دعا الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم، إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل المدافع نيكو شلوتربيك.

ويمتد عقد شلوتربيك حتى عام 2027، ولم يتم الإعلان بعد عن تمديد عقده وفي حال رفضه، لن يحصل دورتموند على مقابل مادي من بيعه هذا الصيف، الأمر الذي سيؤثر على خطة الفريق ككل.

وقال كوفاتش الخميس: «سنسعد جميعًا إذا تم حسم الأمر قريبًا، القرار يعود إليه».

وتشير التقارير إلى أن المحادثات ستجرى خلال الأيام المقبلة، فيما يبدو كوفاتش واثقًا من عدم رحيل شلوتربيك.

وأضاف: «ما زلت واثقًا، بأنه عنصر مهم في هذا الفريق، لاعب رائع، شخصية مميزة، قائد نحتاجه، يحتاجه كل فريق».

وتحدث كوفاتش قبل مباراة فريقه ببطولة الدوري الألماني، السبت، أمام كولون، حيث يسعى دورتموند للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته 2ـ3 أمام المتصدر بايرن ميونيخ، والتي أنهت فعليًا آماله في المنافسة على اللقب.

ويتصدر البايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة، بينما يمتلك دورتموند فارق ثماني نقاط في سعيه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.