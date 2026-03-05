تدريب برازيلي

أجرى لاعبو فريق كورينثيانز البرازيلي الأول لكرة القدم تدريبات، الخميس، في ساو باولو، وسط حضور الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد، والهولندي ممفيس ديباي (الفرنسية)