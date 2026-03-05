مزاح إنريكي

أدى لاعبو فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الخميس، تدريباتهم قبل مواجهة موناكو بمتابعة من المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي مازح المغربي أشرف حكيمي والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي (الفرنسية)