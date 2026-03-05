النصر.. بينتو أساسيّا والبوعينين بديلا

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الحارسين الشابين عبد الرحمن العتيبي وسلطان الماص، للمشاركة في التدريب الذي أجري عصر الخميس، في «دار النصر» بالرياض، بعد أن تضاءلت مشاركة نواف العقيدي جراء معاناته من إصابة في الظهر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جيسوس اعتمد في المناورة الأخيرة التي تسبق مواجهة نيوم ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، على البرازيلي بينتو الحارس الأساسي، على أن يكون البديل الحارس مبارك البوعينين.

وكان الفحوصات الطبية التي خضع لها راغد النجار بداية الأسبوع الجاري، أثبتت تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، فيما لا يزال العقيدي، يلازم عيادة النادي الطبية، للتأهيل جراء إصابته في الظهر.

وعلى الطرف الآخر، بيّن المصدر ذاته أن جيسوس حوّل سامي النجعي لاعب المحور، والعائد من إصابة الرباط الصليبي، إلى فريق تحت 21 عامًا، من أجل استعادة حساسيته على الكرة، على أن يبدأ أمام النجمة الإثنين المقبل، ضمن الجولة الـ 18 من دوري «جوي» للنخبة، ومن ثم يعود بعد العيد للمشاركة مع الفريق الأول.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 61 نقطة، وذلك قبل نهاية البطولة بـ10 جولات.