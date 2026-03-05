«مريسة التمر».. مشروب يزين موائد رمضان

يُعدُّ «مريسة التمر» من المشروبات الشعبية التراثية الذي ارتبط بالمائدة الرمضانية في منطقة الباحة، حيث يحرص كثير من الأهالي على إعداده بوصفه أحد المشروبات البسيطة والمنعشة الذي يعكس جانبًا من الموروث الغذائي المحلي خلال الشهر الفضيل.

ويحضَّر بطريقة تقليدية تقوم على نقع التمر في الماء لفترة زمنية محددة حتى يلين ويذوب جزء من مكوناته الطبيعية، ليكوّن مشروبًا حلو المذاق يُقدَّم غالبًا عند الإفطار أو بعده، إذ يُفضِّله كثير من الصائمين لما يتميز به من سهولة التحضير وقيمته الغذائية المستمدة من التمر الذي يُعد من أبرز المنتجات المرتبطة بالبيئة المحلية في المنطقة.

ويشير عدد من المهتمين بالموروث الشعبي إلى أن هذا المشروب كان يُحضَّر قديمًا في المنازل باستخدام التمر المحلي والمياه الباردة، وأحيانًا يُضاف إليه القليل من الليمون أو بعض المنكهات الطبيعية، قبل تقديمه باردًا في الأواني التقليدية، في مشهد يعكس بساطة الحياة الغذائية في الماضي.