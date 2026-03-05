أربيلوا يتعهد ببقاء الريال على خط السباق

تعهد المدرب ألفارو أربيلوا الرازح تحت ضغوطات كبيرة، الخميس، أن فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم سيواصل القتال طالما بقي لديه فرصة حسابية للفوز بلقب الدوري الإسباني، وعلى الرغم من تأخره في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.

ويحلّ النادي الملكي ضيفًا على سلتا فيجو، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، على أمل أن ينجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع برشلونة قبل مباراة حامل اللقب أمام أتلتيك بلباو السبت.

وفقد ريال صدارته بعد هزيمته أمام ريال أوساسونا 1ـ2 في المرحلة الخامسة والعشرين، ليعود ويتلقى على أرضه هزيمة قاسية ثانية تواليًا أمام خيتافي 0ـ1 في نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على أربيلوا.

وقال أربيلوا «43 عامًا» الذي حلّ بدلًا من شابي ألونسو في منصب المدرب في يناير «نتأخر بفارق أربع نقاط فقط، وليس 18.. هذا هو ريال مدريد.. طالما يبقى لدينا فرصة حسابية للقتال، سنفعل، وإذا جاء وقت لم نعد قادرين فيه على القتال، فسنواصل القتال».

وأضاف مدافع ريال السابق «نحن في غرفة الملابس ندرك أن الموسم ما زال طويلًا.. لقد تلقينا هزيمتين متتاليتين في الدوري. بالطبع، في نادٍ بحجم ريال مدريد، يكون تقبّل الهزيمة صعبًا دائمًا نظرًا للتوقعات والضغوطات، لكن كل ما نفكر فيه الآن هو مباراة الغد».

ويعاني الريال من الإصابات في الأسابيع الأخيرة، حيث انضم الجناح البرازيلي رودريجو الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أمام خيتافي والتي من المرجح أن تحرمه من المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل، إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي إيدر ميليتاو في قائمة المصابين.

كما سيغيب قلب الدفاع دين هاوسن عن مواجهة سلتا فيجو بسبب الإيقاف.

وأردف أربيلو الذي أكد أنه لن «يختلق الأعذار» بسبب الإصابات «عندما تفوز ويقدّم الجميع أداء جيدًا، يصبح ارتداء هذا القميص أمرًا سهلًا».

واستطرد قائلًا «علينا أن نظهر إمكاناتنا الحقيقية الآن. في مثل هذه اللحظات، يتضح ما إذا كنا نستحق ارتداء هذا القميص وحمل هذا الشعار».

ويستضيف ريال نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وسافر مبابي إلى باريس لتلقي العلاج من إصابته في الركبة، بينما يوجد بيلينجهام في لندن، ويأمل كلاهما في التعافي في الوقت المناسب لمواجهة السيتي.