34 مباراة في جولة «يوم العلم»

وجَّه الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بتسمية الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي و«يلو» لأندية الدرجة الأولى والمرحلة الـ27 من الدرجة الثانية بجولة «يوم العلم».

ونشرت وزارة الرياضة، في حسابها الرسمي على «إكس» موقع التواصل الاجتماعي، الخميس، تغريدة جاء فيها: «سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يعتمد تسمية الجولة الـ 26 في دوري روشن والجولة الـ 26 في دوري يلو والجولة الـ 27 في دوري الدرجة الثانية بجولة يوم العلم، والاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية في جميع المنافسات والألعاب الرياضية الأخرى».

ومن المقرر أن تحتضن هذه الجولة 34 مباراة في الدوريات الثلاثة خلال الأسبوع المقبل.

وتنطلق الجولة الـ26 من دوري روشن 12 مارس الجاري بـ3 مواجهات يتقدمها ديربي الرس، الذي يجمع الحزم والخلود، فيما يواجه نيوم نظيره التعاون، ويحلُّ ضمك ضيفًا على النجمة.

وفي اليوم الثاني من الجولة 13 مارس تبرز قمة القادسية والأهلي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بينما يلاقي الرياض نظيره النجمة، ويواجه الفيحاء منافسه الاتفاق.

وتختتم جولة يوم العلم بثلاث مباريات تجمع الأولى الفتح والهلال، ويواجه الخليج نظيره النصر، فيما يستضيف الشباب نظيره الأخدود.